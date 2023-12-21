"وين شايبنا المخضرم؟".. بن سلمان يقدم فريق عمله بطريقة طريفة (فيديو)

وثق مقطع فيديو تقديم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لفريق العمل "بطريقة طريفة" خلال ملتقى الحكومة الرقمية.

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وقال الأمير عبد العزيز: "نفاخر ونقول بناتنا وأبناؤنا، زميلاتنا وزملاؤنا"، ثم أشار إلى فتاتين قائلا: "بكل فخر أقول واجب علي أني أقول هذولا هما اللي يدرسوني".

وأشار إلى فتى آخر قائلا: "ولا أنسى محمد الخالدي"، فيما مازح شابا آخر قائلا: "وعندنا شايبنا المخضرم اللي يقعد ويزن".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اليوم الثاني والأخير لملتقى الحكومة الرقمية في الرياض، كشف وزير الطاقة السعودي عن توجه جديد لتوفير طاقة مستدامة للشركات بسعر ثابت ومستقر لفترة طويلة، مؤكدا أن المملكة قادرة على ذلك لتعزيز قدرة المنشآت لتعود بمردود إيجابي اقتصادي أكبر للبلاد.

كما كشف عن وجود 1200 موقع في مختلف مناطق المملكة تجري دراستها حاليا لتحديد الأماكن الأنسب لمشاريع الطاقة الشمسية، في خطوة تؤكد تحركات المملكة بوتيرة متسارعة نحو الطاقة النظيفة لتنفيذ خططها المستدامة.

المصدر: الإخبارية