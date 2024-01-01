الأطعمة المفضلة عند الروس في عيد رأس السنة

تظل سلطة الأوليفييه الطبق الرئيسي على مائدة رأس السنة، يليها في المرتبة الثانية طبق سمك الرنجة المغطى بمعطف من "الفرو".

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وتشير نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المصرف الزراعي الروسي "Rosselkhozbank" الذي شارك فيه ألف شخص، أعمارهم 21 عاما وأكثر من مختلف مناطق روسيا إلى أن سلطة الألفييه احتلت المرتبة الأولى بنسبة 39 بالمئة، وحصل طبق سمك الرنجة المغطى بمعطف من "الفرو"على 33 بالمئة. وبما أن المقبلات الباردة قد لا تكون كافية لذلك لا يتصور 14 بالمئة من المشاركين مائدة رأس السنة من دون أطباق اللحوم المشوية بأنواعها. أما أطباق السمك والكافيار فحصلت على 11 بالمئة، فيما 3 بالمئة من المشاركين لم يتمكنوا من تسمية الطبق الرئيسي لرأس السنة.

وكان محللون من نظام خدمة Kontur.Market قد حسبوا في منتصف شهر ديسمبر بطلب من وكالة نوفوستي تكلفة سلطة أوليفييه، وتبين أن تكلفة إعدادها، في المتوسط، تعادل 545.6 روبل، أما شراء مكونات الرنجة تحت معطف الفرو فسيكلف 327.8 روبل.

المصدر: نوفوستي