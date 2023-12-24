تعرف على أغلى وأرخص أطباق الطعام لعيد رأس السنة في دول العالم

أجرت وكالة "نوفوستي" بحثا أشار إلى أن أغلى طبق تقليدي على مائدة رأس السنة الجديدة سيطبخ في اليابان بقيمة 10.8 دولار، وأن أرخص طبق سيتم إعداده في هنغاريا بـ2.5 دولار.

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وذكرت الوكالة أنه يوجد في اليابان نوعان من الأطباق الرئيسية لعيد رأس السنة.

وأحدهما هو الحنطة السوداء مع الجمبري أو الفطر أو الخضار أو السمك ويرمز إلى "انقضاء العام" ويتم تناوله قبل بداية العام الجديد ويمكن طبخه أو شراؤه بحوالي 10.80 دولار.

وفي اليوم الأول من العام الجديد يضع اليابانيون على الطاولة مجموعة خاصة من الوجبات الخفيفة للعام الجديد ويشترون مجموعات جاهزة يمكن أن تشمل من 20 إلى 73 نوعا من الأطباق بقيمة من 70 إلى 200 دولار.

ويعود أرخص طبق تقليدي على مائدة رأس السنة الجديدة إلى هنغاريا حيث يطبخ الملفوف المحشو بلحم الخنزير وشحمه والأرز، ووجبة واحدة منه تكلف 2.5 دولار فقط إضافة إلى الخبز التقليدي مع بذور الخشخاش أو الجوز ويكلف نصف كيلو 9 دولارات.

أما فرنسا فالطبق الرئيسي لعيد الميلاد فيها هو الديك الرومي. وفستتكلف الوجبة الواحدة منها 6.2 دولار. كما يوجد على مائدة العيد الفرنسية دائما كبد الأوز فتبلغ تكلفة الجرة الصغيرة منها حوالي 35 دولارا.

ويعد الديك الرومي طبقا تقليديا أيضا في الولايات المتحدة، حيث يكلف 2.9 دولارا لكل وجبة.

وفي روسيا سيكلف الديك الرومي 2.7 دولار وسلطة أوليفييه التقليدية 2.2 دولار إضافة الكافيار الأحمر بـ1.6 دولار.

المصدر: نوفوستي