"استعدوا لالتهام أغلى عشاء بعيد الميلاد في التاريخ".. عشاء الكريسماس يضرب جيب الإسبان

ذكرت صحيفة "موندو" أن كلفة عشاء عيد الميلاد هذه السنة ستكون قياسية للإسبان، في مؤشر على أن التضخم يأكل دخل المواطنين في إسبانيا.

وكتبت الصحيفة موجهة حديثها للرعايا الإسبان: "استعدوا لهضم أغلى عشاء عيد ميلاد في تاريخ البلاد، فإذا ارتفع سعر العشاء في العام 2022 بنسبة 12.4% فإن الرقم في هذا العام سيحطم جميع الأرقام القياسية".

وقامت صحيفة "موندو" باستطلاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية النموذجية لعشاء عيد الميلاد مثل لحم الضأن والمأكولات البحرية والنبيذ والمشروبات الغازية.

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وأشارت إلى أن أغلى المنتجات هي سمك السلمون المدخن الذي ارتفع سعره بنسبة 18.2% خلال العام، وكتف الضأن الذي أصبح أكثر تكلفة بنسبة 15%.

كما ارتفعت أسعار البطاطس (بطابا) بشكل ملحوظ بنسبة 14.5%، والجبن بنسبة 12.4%، أما سعر النبيذ فقد صعد بنسبة 7%.

وتعاني العديد من دول العالم، وخاصة الأوروبية، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقالت وسائل إعلام إن إسبانيا لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية وعلى رأسها الأرز والبقوليات واللحوم، وذلك على الرغم من تراجع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى 3.2%.

المصدر: نوفوستي