مصر.. حبس نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق

حكمت محكمة الأسرة في مصر على لاعب منتخب مصر والنادى الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد اليوم الاثنين بالحبس شهرا، لامتناعة عن سداد 227 ألف جنيه نفقة ابنته.

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وأقامت الدعوى ضد إبراهيم سعيد طليقته وتدعى ابتسام علاء، وقالت إنه امتنع عن سداد مصروفات ابنتهما، إذ أبلغت طليقها بشتى الطرق القانونية إلا أنه أصر عن عدم الدفع رغم قدرته المالية.

وفي مارس من العام 2016، أقامت ابتسام دعوى خلع إبراهيم سعيد، أمام محكمة الأسرة بحلوان، مطالبةً بالتفريق بينهما، مقابل التنازل عن جميع مستحقاتها، فيما عدا نفقة أولادها.

وفي العام 2020، أقامت ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق، دعوى حبس لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

وأقام هيثم حمد الله، محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، دعواه، مؤكدًا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيهًا شهريًا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، لمدة 15 شهرًا.

المصدر: المصري اليوم