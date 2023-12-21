مبيعات شركة سوني من "بلاي ستيشن 5" تتجاوز 50 مليون نسخة

أعلنت شركة "سوني" اليابانية أن مبيعاتها من منصة "بلاي ستيشن 5" وصلت إلى 50 مليون نسخة، بعد ثلاث سنوات على إطلاق منصة ألعاب الفيديو التي تأثرت سلبا لفترة طويلة جراء نقص طالها.

وقالت "سوني" في بيان يوم الأربعاء: "بفضل دعم محبي بلاي ستيشن في مختلف أنحاء العالم، شهدت مبيعات بلاي ستيشن 5 زخما قويا هذا العام مدفوعا بسلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة".

وكانت المبيعات مدعومة بإصدار ألعاب ناجحة على غرار "مارفلز سبايدر مان 2" التي بيع أكثر من 2.5 مليون نسخة منها خلال الساعات الأربع والعشرين التي تلت إصدارها في نهاية أكتوبر، و"بالدرز غايت 3" و"ألان وايك 2".

وخلال فترة "كوفيد-19"، واجه إنتاج وشحن "بلاي ستيشن 5" التي صدرت في نوفمبر 2020، صعوبات جراء نقص في أشباه الموصلات والتغييرات العالمية التي طرأت على سلاسل التوريد بسبب التدابير الصحية المتخذة في عدد كبير من الدول.

وقال رئيس قسم ألعاب الفيديو لدى "سوني" جيم راين، في البيان "يسعدنا أن يكون لدينا للمرة الأولى منذ إطلاق بلاي ستيشن 5 مخزون كامل من وحدات التحكم خلال موسم أعياد نهاية السنة، مما يتيح شراءها للراغبين في الحصول عليها".

المصدر: أ ف ب