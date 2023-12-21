كيف تحدث "عدوى" الإدمان على الكحول؟!

أعلن الدكتور ليف بلاغوف أخصائي علم النفس والمخدرات، أن الشخص السليم يمكن أن يصاب بعدوى الإدمان على الكحول من الشخص المدمن عبر آلية الذهان المستحث.





ويقول العالم في حديث لـ Gazeta.Ru: "توجد في عملية تشكل إدمان الكحول آلية تسمى الذهان المستحث. ويحدث هذا الاضطراب العقلي لدى المريض بسبب المحتوى الوهمي لتفكير شخص آخر يكون على اتصال وثيق به. ويحدث هذا غالبا بين أفراد نفس العائلة الذين يتفاعلون بشكل وثيق مع بعضهم البعض في ظروف العزلة الاجتماعية".

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ووفقا له، "يصاب" المدمن على الكحول بحقيقة أن "الكحول يساوي السعادة".

ويقول: "دعونا نتصور مثل هذا الموقف: شخص لا يعاني من الإدمان المرضي يجد نفسه في حفلة يتناول الجميع فيها الكحول بنشاط، وتسود فيها روح المرح وروح التفاؤل. يبحث هذا الشخص عن فرد بين الحضور يود التعرف عليه. فيرى صديقه الذي يشرب الخمر وينظر إليه بشكل حدسي على أنه نوع من السلطة غير المشروطة. علاوة على ذلك، يبدأ في الإعجاب بجو الإيجابية النفسية المصطنعة.وهنا يتشكل تعريف عام سياقي بعبارات عامة لمفهوم "التسمم" مع معاني مثل الحياة الجميلة والموسيقى المبهجة والتفاؤل والسعادة".

ويشير العالم إلى أن هذا هو أساس هيمنة المخدرات، وعند بداية تشكل السلوك الكحولي، بالتأكيد يكون العامل المحفز للكحول موجودا.

ويقول: "وهذا ينطبق أيضا على أنواع أخرى من إدمان المخدرات. لذلك نؤكد دائما، أن إدمان الكحول كبقية حالات الإدمان هو مرض نفسي معدي".

المصدر: Gazeta.Ru