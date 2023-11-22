أسباب فقدان الذاكرة بعد تناول الكحول

قد تحدث حالات فقدان الذاكرة بعد تناول الكحول بسبب قدرته على "إيقاف"عمل الحصين ( جزء الدماغ الذي يعالج الذاكرة قصيرة المدى ويخزنها في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة طويلة المدى ).

إقرأ المزيد



ووفقا للطبيبة الأمريكية جيل غرايمز، يمكن أن يكون فقدان الذاكرة مرتبطا بتناول كمية كبيرة من الكحول خلال فترة زمنية قصيرة. فمثلا توصى النساء بشرب، خلال ساعتين، ما لا يزيد عن أربع حصص من الكحول (حصة واحدة عبارة عن كوب من النبيذ أو كوكتيل واحد أو زجاجة جعة) والرجال - ما لا يزيد عن خمس حصص. لأن الزيادة المفاجئة والسريعة في مستوى الكحول في الدم تؤدي إلى حدوث اضطرابات في عمل الدماغ، وخاصة في الحصين- المنطقة المسؤولة عن تخزين الذاكرة قصيرة المدى وإعادة توزيعها في الذاكرة طويلة المدى.

وتشير الطبيبة، إلى أن كمية الكحول التي تسبب فقدان الذاكرة في الصباح هي مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر. كما أن عواقب التسمم الكحولي تعتمد على كمية الكحول التي تناولها الشخص ونوع الأطعمة التي تناولها مع الكحول. وبالإضافة إلى ذلك يزيد تناول الأدوية المضادة للاكتئاب والسعال والبرد ومسكنات الألم من تأثير المشروبات الكحولية.

المصدر: Gazeta.Ru