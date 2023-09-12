 
مباشر
عاجل
اللقطات الأولى لوصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا (فيديو)

طبيب: لا توجد جرعات آمنة من الكحول

الصحة

طبيب: لا توجد جرعات آمنة من الكحول
Globallookpress Gerhard Kraus/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w10o

يؤدي تناول الكحول بصورة منتظمة إلى الإدمان وسوء حالة الأوعية الدموية والقلب ويزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.



ويقول الدكتور ألكسندر بوليكاربوف أخصائي علم النفس والمخدرات في مقابلة مع Gazeta.Ru: "حتى جرعة صغيرة جدا من الكحول عند تناولها بصورة دورية منتظمة يمكن أن تسبب الإدمان. لأن الكحول يحسن المزاج عن طريق تحفيز إنتاج الإندورفين، لذلك يعتاد الجسم عليه تدريجيا، ومن أجل الحصول على نفس التأثير لا بد من جرعة جديدة ولكن أكبر".

إقرأ المزيد
طبيب يوضح كيف يمكن التعافي من الإدمان على الكحول
طبيب يوضح كيف يمكن التعافي من الإدمان على الكحول

ويشير الطبيب، إلى أن أي كمية من الكحول عند تناولها بانتظام لا تؤدي إلى الإدمان فقط، بل تؤثر سلبا في الجسم أيضا.

ويقول: "لقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن الكحول يزيد من العبء على الأوعية الدموية والقلب. لذلك يرتبط استهلاك الكحول أيضا بأنواع عديدة من السرطان: الكبد والثدي والأمعاء والرئتين والكلى".

ويضيف محذرا: "مباشرة بعد تناول الكحول يسوء التناسق وردود الفعل والانتباه وعموما يسوء عمل الدماغ. كما قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي ويفاقم الأمراض المزمنة".

ويشير الأخصائي، إلى أن فائدة الكحول للصحة هي أكثر الخرافات انتشارا.

ويقول: "فعلا تشير نتائج بعض الدراسات إلى فائدة النبيذ لخصائصه المضادة للأكسدة التي ترجع إلى احتوائه على مادة الريسفيراترول الموجودة في العنب. ولكن هذه الفائدة يزيلها الكحول الأثيلي. لذلك إذا أراد الشخص الحصول على هذه الفائدة فعليه تناول النبيذ غير الكحولي، وهذا ما تؤكده الدراسات فعلا".

المصدر: Gazeta.Ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"