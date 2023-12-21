تجريد الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف من لقب المواطن الفخري في مسقط رأسه

جرّدت سلطات مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) الأوكرانية الزعيم الشيوعي السابق ليونيد بريجنيف من لقب المواطن الفخري للمدينة.

أعلن عمدة المدينة بوريس فيلاتوف الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، تجريد الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوفياتي ليونيد بريجنيف (1964 - 1982) من لقب المواطن الفخري لمدينة دنيبروبيتروفسك.

وقال:" بناء على نتائج الاجتماع الأخير لمجلس النواب في مدينة دنيبر لعام 2023 تم تجريد ليونيد بريجنيف من لقب "المواطن الفخري لمدينة دنيبر".

وكما ذكر المسؤول، فإن سلطات المدينة تعتزم "تنفيذ عملية تفكيك الشيوعية حتى النهاية".

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يشار إلى أن سلطات دنيبر كانت قد رفضت في سبتمبر الماضي حرمان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي ليونيد بريجنيف من لقب المواطن الفخري لمدينة دنيبر، وذلك بالإشارة إلى قرار اتخذه مجلس المدينة ونص على أن أساس حرمان أي شخص من لقب المواطن الفخري هو الطلب الشخصي الوارد من المواطن نفسه أو دخول إدانة المحكمة بحق هذا المواطن أو ذاك حيز التنفيذ.

يذكر أن وسائل الإعلام الأوكرانية كانت قد أفادت نهاية مايو الماضي، بأن نواب مجلس مدينة كييف الأوكرانية قد أعلنوا عن حرمان ليونيد بريجنيف بعد وفاته من لقب المواطن الفخري في كييف. ومع ذلك، فإن سلطات بلدة (كامينسكي) في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، حيث ولد بريجنيف، لم تقم بتفكيك النصب التذكاري الذي أقيم له عام 1976، حين كان بريجنيف على قيد الحياة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا