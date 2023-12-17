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أستاذ مناعة وعدوى سعودي يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصا عالجتهم دكتورة ببول الإبل (فيديو)

مجتمع

أستاذ مناعة وعدوى سعودي يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصا عالجتهم دكتورة ببول الإبل (فيديو)
AFP
إبل
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كشف أستاذ المناعة والعدوى السعودي همام العقيل، مفاجأة بشأن وفاة 13 شخصا بسبب دكتورة ادعت علاجها للسرطان ببول الإبل.

وقال العقيل خلال لقائه في بودكاست "ثمانية": "في فترة جاءتنا دكتورة ادعت العلاج بأبوال الإبل للسرطان".

وأضاف "كان هناك حالات مصابة بالسرطان ووضعها كان يمكن علاجه بسهولة ولكنها تركت المستشفى وذهبت لهذه الدكتورة".

وصرح همام العقيل بأن المرضى بدأوا في كورسات العلاج بالألبان والأبوال، مشيرا إلى أن الحالات الـ13 كلها فارقت الحياة.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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