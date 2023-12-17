أستاذ مناعة وعدوى سعودي يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصا عالجتهم دكتورة ببول الإبل (فيديو)
كشف أستاذ المناعة والعدوى السعودي همام العقيل، مفاجأة بشأن وفاة 13 شخصا بسبب دكتورة ادعت علاجها للسرطان ببول الإبل.
وقال العقيل خلال لقائه في بودكاست "ثمانية": "في فترة جاءتنا دكتورة ادعت العلاج بأبوال الإبل للسرطان".
وأضاف "كان هناك حالات مصابة بالسرطان ووضعها كان يمكن علاجه بسهولة ولكنها تركت المستشفى وذهبت لهذه الدكتورة".
وصرح همام العقيل بأن المرضى بدأوا في كورسات العلاج بالألبان والأبوال، مشيرا إلى أن الحالات الـ13 كلها فارقت الحياة.
الدكتور همام عقيل @HomamAgeel: «توفّي 13 شخص بسبب دكتورة ادّعت علاجها للسرطان بعلاج شعبي!»— ثمانية (@thmanyah) December 17, 2023
أحدث حلقات #بودكاست_فنجان. pic.twitter.com/Pzuf4ywSyC
هل فعلًا خلطات الأمهات تعالجنا؟ 🤔— ثمانية (@thmanyah) December 17, 2023
أحدث حلقات #بودكاست_فنجان مع @HomamAgeel أستاذ المناعة والعدوى، واستشاري مختبرات إكلينيكية؛ في حديث شيّق ومهم عن حقيقة الطب الشعبي والبديل ومدى جدواه وأضراره.
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المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"