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السعودية.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاغون (صور)

مجتمع

السعودية.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاغون (صور)
أرشيف
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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية محاولتين لتهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها في شاحنة ومركبة على منفذ الحديثة.

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وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 138.728 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في صناديق خشبية بداخل أدراج المقطورة، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 117.340 ألف حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمرين مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

السعودية.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاغون (صور)
السعودية.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاغون (صور)

المصدر: سبق

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