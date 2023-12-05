جامعة بطرسبورغ تحتفي بإحدى أبرز مدرسات اللغة العربية لديها (فيديو)

احتفلت جامعة بطرسبورغ الحكومية، في الثالث من ديسمبر الجاري، بالذكرى الـ 75 لميلاد الدكتورة يافعة يوسف، إحدى أشهر مدرسات اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية التابعة للجامعة.

وكتب الموقع الرسمي للجامعة بهذه المناسبة:"منذ العام 1985 تعمل الدكتورة يافعة يوسف مدرسة في كلية الدراسات الشرقية في الجامعة، وتشارك بنشاط في تأهيل المتخصصين من البلدان العربية في مجالات اللغة والثقافة والأدب، وحاليا لا يمكن تصور حياة كلية الدراسات الشرقية دون أمسيات اللغة العربية التي تنظمها هذه المدرسة، والتي تضع روحها وقوتها فيها.. إذ أصبح هذه الأمسيات حدثا تقليديا ليس فقط لطلاب الكلية الشرقية، ولكن أيضا للعديد من الخريجين الذين يشاركون فيه بسعادة ويتذكرون بامتنان السنوات التي قضوها في الكلية.. من المشاريع الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة بمبادرة من يافعة يوسف هي لقاءات نادي النقاش العربي، والتي أصبحت منصة للتواصل بين الطلاب والمعلمين، ولكل من يحب اللغة والثقافة العربية".

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وأشار موقع الجامعة إلى أن يافعة يوسف ألّفت العديد من الكتب المدرسية حول اللغة العربية مثل كتاب "اللغة العربية الأدبية.دورة علمية" وكتاب"اللغة العربية.لهجة بغداد"، وخلال مسيرتها المهنية أجرت العديد من الأنشطة البحثية، وألفت العديد من المقالات والدراسات العلمية، بما في ذلك دراسات وسلسلة من المقالات حول العلاقات العربية الروسية، والتي كتبتها على أساس مواد أرشيفية من بطرسبورغ. وتشارك المدرسة في العديد من المؤتمرات العلمية الروسية والدولية.

ولعملها المثمر حصلت يافعة يوسف على العديد من شهادات التقدير وكرّمت عدة مرات من قبل وزارة التعليم الروسية ومن قبل رئاسة جامعة بطرسبورغ الحكومية، وعام 2022 حصلت على جائزة جامعة بطرسبورغ الحكومية "للعمل التعليمي والمنهجي".

RT

ولدت يافعة يوسف في بغداد، وحصلت على منحة للدراسة في روسيا ودرست البكالوريوس في اللغة الروسية في جامعة موسكو الحكومية، ثم أكملت دراسة الماجستير والدكتوراه بالترجمة في جامعة بطرسبورغ الحكومية، وعملت كمدرسة في كلية الدراسات الشرقية هناك منذ العام 1985.

وأجرت قناة RT في لقاء مع الدكتورة يافعة يبث لاحقا، ونعرض فيما يلي لقطات من كواليسه.

RT

المصدر: RT