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عائلة سعودية لم يتزوج رجالها امرأتين في نفس الوقت منذ 800 عام (فيديو)

مجتمع

عائلة سعودية لم يتزوج رجالها امرأتين في نفس الوقت منذ 800 عام (فيديو)
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قال أستاذ الاقتصاد السعودي، حافظ المدلج، إن جميع أفراد عائلته لم يتزوج أي منهم زوجتين في نفس الوقت منذ 800 عام.

وأضاف المدلج خلال لقاء له مع برنامج "بترولي": "التاريخ المسجل للعائلة يعود إلى 800 سنة، وطوال هذه السنوات، ما فيه أي واحد فينا تزوج زوجتين".

وتابع مازحا: " كنا من الموحدين مثل ما يقولون، ما أدري يمكن أحنا أسرة مخلصين شوي". واختتم ضاحكا: " هذا تسويق لعيال المدلج".

المصدر: RT

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