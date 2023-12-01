عائلة سعودية لم يتزوج رجالها امرأتين في نفس الوقت منذ 800 عام (فيديو)
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قال أستاذ الاقتصاد السعودي، حافظ المدلج، إن جميع أفراد عائلته لم يتزوج أي منهم زوجتين في نفس الوقت منذ 800 عام.
وأضاف المدلج خلال لقاء له مع برنامج "بترولي": "التاريخ المسجل للعائلة يعود إلى 800 سنة، وطوال هذه السنوات، ما فيه أي واحد فينا تزوج زوجتين".
وتابع مازحا: " كنا من الموحدين مثل ما يقولون، ما أدري يمكن أحنا أسرة مخلصين شوي". واختتم ضاحكا: " هذا تسويق لعيال المدلج".
حافظ المدلج:— Golden Dose (@GoldenDose) December 1, 2023
"حنا عائلة المدلج من ٨٠٠ سنة مافيه أي واحد فينا تزوج زوجتين!"pic.twitter.com/orGYXjx9D2
المصدر: RT