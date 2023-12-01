عائلة سعودية لم يتزوج رجالها امرأتين في نفس الوقت منذ 800 عام (فيديو)

قال أستاذ الاقتصاد السعودي، حافظ المدلج، إن جميع أفراد عائلته لم يتزوج أي منهم زوجتين في نفس الوقت منذ 800 عام.

وأضاف المدلج خلال لقاء له مع برنامج "بترولي": "التاريخ المسجل للعائلة يعود إلى 800 سنة، وطوال هذه السنوات، ما فيه أي واحد فينا تزوج زوجتين".

وتابع مازحا: " كنا من الموحدين مثل ما يقولون، ما أدري يمكن أحنا أسرة مخلصين شوي". واختتم ضاحكا: " هذا تسويق لعيال المدلج".

حافظ المدلج:



"حنا عائلة المدلج من ٨٠٠ سنة مافيه أي واحد فينا تزوج زوجتين!"pic.twitter.com/orGYXjx9D2 — Golden Dose (@GoldenDose) December 1, 2023

المصدر: RT