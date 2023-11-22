استطلاع رأي: 80% من الروس يهتمون بأخبار العلم والتكنولوجيا

يهتم حوالي 80% من الروس بأخبار العلوم والتكنولوجيا، ويعتقد 78% من الشباب أن هذا المجال يتطور بنشاط.

وتم الحصول على هذه البيانات نتيجة استطلاع الرأي الذي أجراه مركز "سكولكوفو" الروسي للابتكار، والمركز الروسي لدراسة الرأي العام ("فسيوم")

وقد أجريت الدراسة في هذا العام، حيث تم استطلاع رأي 1600 روسي فوق سن 18 عاما. وشملت السكان البالغين في الدولة حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم ومكان السكن. وقام استطلاع الرأي بقياس مستوى الوعي وديناميكيات الإدراك في مجال العلوم والتكنولوجيا من قبل السكان.

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وقالت كارينا كوشنير، نائب رئيس مركز "سكولكوفو" لشؤون استراتيجية التسويق والاتصالات إن الدراسة الأولى أجريت بالتعاون مع مركز "فسيوم" في عام 2021. ومع مقارنة نتائج الدراسات السابقة والحالية، نرى نزعة إيجابية في تصور مجال العلوم والتكنولوجيا لدى جميع فئات السكان. ويعتقد ما يقارب ثلثي المشاركين أن الصناعة تتطور باستمرار، ومن بينهم 59٪ من الرجال و67٪ من النساء. ولوحظت وجهة النظر الأكثر إيجابية بين الشباب. وهكذا، بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة، واختار 78٪ من المشاركين إجابات حول التطور التدريجي وازدهار الصناعة.

وأظهر استطلاع الرأي أن الروس لديهم اهتمام كبير بالمعلومات حول العلوم والتكنولوجيا. وبالتالي، فإن 80٪ من المشاركين يشاهدون أو يقرأون حول تلك المواضيع من حين لآخر على أقل تقدير. وفي الوقت نفسه، أظهر كل مشارك خامس مقيم في البلاد (21%) اهتماما متزايدا بموضوع التكنولوجيا، وبينهم الرجال بنسبة 31٪، وسكان موسكو وبطرسبورغ بنسبة 34٪، وكذلك المواطنون الذين لديهم تعليم عالي بنسبة 28٪.

وقال 30% من المشاركين إنهم يشاهدون أحيانا أخبارا في مجال العلوم والتكنولوجيا، و29% منهم نادرا ما يفعلون ذلك. وقال 19% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي إنهم غير مهتمين بالتكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة أنه بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، انخفضت بشكل ملحوظ نسبة الذين يعتقدون أن الصناعة الروسية تشهد تراجعا تدريجيا، وهم بنسبة 3% فقط في عام 2023 مقابل 16% في عام 2021. كما انخفض العدد الإجمالي للروس المتشائمين من 24% في عام 2021 إلى 17% في عام 2023. وحتى المجموعة الأكثر أهمية والتي تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما تحدثت بشكل إيجابي أكثر من ذي قبل بنسبة 10% مما كان عليه في عام 2021. وقام 61% من المشاركين في هذه المجموعة بتقييم الوضع في الصناعة بشكل إيجابي، و18% فقط بشكل سلبي (بنسبة 9% أقل مما كانت عليه في عام 2021.)

وقال المحللون من "سكولكوفو" و"فسيوم" إن المصادر الرئيسية للمعلومات حول العلوم والتكنولوجيا هي مواقع الإنترنت (62%) والتلفزيون (51%).

المصدر: تاس