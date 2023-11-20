مصر.. القبض على "بطلة" فيديو "الساحل الشرير" المثيرة للجدل (صورة)

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على راقصة شهيرة عُرفت خلال الفترة الماضية باسم "فيديوهات الساحل الشرير".

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التحريات كشفت هوية الراقصة، وتبين أنها "حنين، م" وشهرتها حورية 23 سنة، وتتعمد الراقصة التي اشتهرت خلال الفترة الأخيرة بأداء رقصات استعراضية لإثارة الغرائز وترتدي بدل رقص شرقي عارية تظهر مناطق حساسة من جسدها.

واشتهرت الراقصة حورية خلال الفترة الأخيرة في الأوساط الليلية والكباريهات بالرقص بخلاعة لاستقطاب الزبائن، وتؤدي الرقص في أماكن الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة، غير أنها أثارت جدل واسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام ويوتيوب.

ورصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة بكشف عورتها داخل النوادي الليلية ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

وكان المحامي أشرف فرحات، قد قال إن جهات التحقيق تفحص البلاغ المقدم ضد الراقصة حورية بأنها تستعرض جسدها مستغلة الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا إلى إحالته للنيابة المختصة لإصدار قرار بضبطها وإحضارها.

المصدر: RT