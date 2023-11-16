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مصر.. وائل غنيم يعلن تأسيس "كتائب الشهيد أنور السادات"

مجتمع

مصر.. وائل غنيم يعلن تأسيس
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أعلن الناشط المصري ومفجر ثورة 25 يناير 2011 في مصر وائل غنيم، تأسيس كتائب الشهيد أنور السادات على غرار كتائب عز الدين القسام مع اختلاف المهام.

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وقال غنيم: "أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد أنور السادات الإلكترونية بعنوان #جيش_السلام الهدف هو تركيز الجهود لمقاومة التطرف في العالم العربي والإسلامي والرد على الأبواق الناعقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكامنا ورؤسائنا وولاة أمورنا".

وكان الناشط المصري وائل غنيم، قدم اعتذاره لأهالي قطاع غزة، بعد ظهوره في فيديو مثير للجدل، وجه فيه سيلا من الشتائم لقادة المقاومة.

ونشر غنيم في تغريدة عبر صفحته على "إكس" (تويتر سابقا)، اعتذارا، قال فيه "حقكم علي يا أهل غزة أنا غلطان وكان واجب أقول خيرا أو أصمت".

وكان غنيم أثار جدلا واسعا بظهوره في فيديو، وفي مساحات صوتية عبر "إكس"، برفقة مغردين سعوديين، شتم خلالها قادة "حماس".

وخصص غنيم جزءا من هجومه على المتحدث باسم "كتائب القسام" أبي عبيدة، ساخرا منه، ومن لثامه، ومروجا ادعاءات متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي زعم أنه كشف هوية أبي عبيدة.

المصدر: RT

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