وائل غنيم: رحمة الله على الرئيس حسني مبارك

تسبب أحد مفجري ثورة يناير 2011 في مصر والناشط السياسي وائل غنيم بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

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وكتب غنيم نعيا للرئيس الراحل، رغم أنه كان أحد أسباب تنحي مبارك عن الحكم عام 2011.

وكتب غنيم على حسابه في موقع "فيسبوك": "‏رحمة الله على الرئيس حسني مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده. كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ".

وتسبب وائل غنيم في احتجاجات واسعة ضد مبارك عام 2011، عندما قام بتأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيسبوك" والتي تأسست تزامنا مع أحداث مقتل الشاب المصري خالد سعيد، على يد عناصر أمنية.

وتحول وائل غنيم لأحد أبرز رموز ثورة يناير، بل وأعتبره البعض "مفجرا للثورة" و "العقل المدبر لها"، وذلك لدوره من خلال الصفحة التي كانت أول جهة وصاحبة أول دعوة تطالب وتشجع الشباب على المشاركة في مظاهرات يوم 25 يناير، قبل أي جهة سياسة أخرى.

المصدر: RT