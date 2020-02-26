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الكشف عن سبب الصلاة في جنازة مبارك مرتين

أخبار العالم العربي

الكشف عن سبب الصلاة في جنازة مبارك مرتين
Reuters
جنازة مبارك
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قالت وسائل إعلام مصرية إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

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وأشار موقع "مصراوي" إلى أن إمام مسجد المشير طنطاوي، الشيخ حجاج الهندواي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد.

ووفقا لـ"مصراوي" فقد أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مضيفة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ الهندواي بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لمبارك من جانب الحضور.

وجرى شيع جثمان الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: مصراوي

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