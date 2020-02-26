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تشييع جثمان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في جنازة عسكرية بحضور السيسي

أخبار العالم العربي

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شيع جثمان الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه، بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

وتكثف الجهات الأمنية تواجدها، تحسبا للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وحضر الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، حيث وصلت سيارته قبل بدء الجنازة بلحظات، بالإضافة إلى حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب علي عبد العال.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: RT

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