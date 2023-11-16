مصر.. الفنانة المصرية هنا الزاهد تحسم الجدل رسميا حول طلاقها من أحمد فهمي

أعلنت النجمة المصرية هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسميا بعد 4 سنوات زواج، حيث كشفت عن ذلك عبر حسابها بموقع إنستغرام.

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وقالت هنا الزاهد: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وبذلك تحسم الفنانة المصرية الجدل في قصة طلاقهما من فهمي، بعدما تم تداول أخبارهما خلال الفترة الماضية بين التأكيد والنفي الخاص بانفصالهما.

وتزوج أحمد فهمي وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنيا في أعمال "الواد سيد الشحات" الذي عرض في شهر رمضان 2019، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذي عرض مؤخرا في دور السينما.

وكانت هنا الزاهد، قد كتبت قبل أيام، عبر حسابها على انستغرام: "يارب حقيقي إحنا في أيام صعبة جدا، حقيقي إحنا ممكن كلنا نروح في ثانية، أنا الأيام دي بتعلمني أن بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة، لا إله إلا الله ربنا يرحم كل أمواتنا ويرحمنا برحمته يارب يارحيم".

المصدر: RT