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إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا

الثقافة والفن

إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا
الصورة من "انستغرام"
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كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، داعية كل من التقى بهما في الفترة الماضية إلى أخذ الاحتياطات الكاملة والخضوع لفحص كورونا.

وكتبت زاهد على "فيسبوك": "أنا وأحمد ايجابي كورونا. اي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".

واجتمع الثنائي مؤخرا في مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة" التي عرضت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركهما في البطولة، محمد أنور، بيومى فؤاد.

المصدر: RT

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