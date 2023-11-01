أوزبكستان تفرض غرامة على النقاب في الأماكن العامة

فرضت أوزبكستان غرامة تتراوح ما بين 405 إلى 810 دولارات على ارتداء الأزياء التي تخفي الوجه وتعيق التعرف على الهوية في الأماكن العامة.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة العدل في البلاد، حيث وقع رئيس الجمهورية شوكت ميرضيائيف على قانون بشأن التعديلات والإضافات على القانون الجنائي وقانون المسؤولية الإدارية، وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في تاريخ النشر الرسمي.

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وبموجب هذه التعديلات، فإن التواجد في الأماكن العامة مع تغطية الوجه إلى درجة لا تسمح بالتعرف على الهوية يترتب عليه غرامة تتراوح ما بين 405-810 دولارا، فيما يمكن الاستثناء من ذلك الملابس التي تخفي الوجه بسبب تشخيص أو وصفة طبية، وكذلك ما يتعلق بالعمل والأنشطة الرسمية.

وكانت الخدمة الصحفية للمجلس التشريعي بالبرلمان في أوزبكستان قد ذكرت في وقت سابق أنه تم اعتماد هذا التعديل من أجل زيادة فعالية تدابير الحفاظ على النظام العام في البلاد. وعلى وجه الخصوص، لتشغيل برامج المعلومات لنظام "المدينة الآمنة"، التي تنفذها وكالات إنفاذ القانون، حيث أشار البرلمان على أن الحظر المقترح على ارتداء مثل هذه الملابس يستند إلى تجارب مماثلة في عدد من الدول الأوروبية وكازاخستان والمغرب والهند وإندونيسيا.

المصدر: نوفوستي