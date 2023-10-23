إعلامية مصرية تثير جدلا بتوجيهها رسالة باللغة العبرية للإسرائيليين!

أثارت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، جدلا كبيرا بفيديو تحدثت فيه باللغة العبرية بهدف توجيه رسالة قاسية للشعب الإسرائيلي.

وقالت في الفيديو: "حكومتكم مش بتدور على الأمن، وأنتم شفتم كم الغضب العربي في جميع أنحاء العالم، وليس الوطن العربي فقط".

وطالبت الشعب الإسرائيلي بالوعي، قائلة: "نتنياهو ليس بالرئيس الحكيم، الذي يعمل على حماية شعبه. أنا أريدكم أن تسألوا رئيسكم عن مصير الرهائن الإسرائيلية. لم نشاهدك تحاول الإطمئنان على روح واحد منهم".

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ونصحتهم بالآتي: "ينبغي أن تعيدوا حساباتكم كشعب، وتبحثوا عن حل لتعيشوا في سلام، ويعيس إخواننا الفلسطينيون في سلام".

وبررت وهبة حديثها باللغة العبرية قائلة: "عاوزة الشعب الإسرائيلي يعرف بنيامين نتنياهو بيعمل فيهم إيه لأن معظم البوستات المنشورة على السوشيال ميديا نحن فقط نراها لأنها محجوبة".

وزعمت أن هناك أفرادا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرّح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّض لانتقادات عديدة بسبب عدم إتقانها اللغة العبرية. وعمدت بسمة إلى إغلاق التعليقات على منشورها في "إنستغرام".

المصدر: RT