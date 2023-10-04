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السعودية.. خبير يرد على اقتراح "تخصية القرود" ويؤيد حلا "وحيدا" (فيديو)

مجتمع

السعودية.. خبير يرد على اقتراح
AP
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علق أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا ونائب رئيس جمعية الطقس في السعودية، عبد الله المسند على اقتراح تعقيم ("تخصية") ذكور قردة البابون بالمملكة، وكشف عن الحل الوحيد للتخلص منها.

وكتب عبد الله المسند على حسابه في منصة "إكس": "حتى لو تم تعقيم (تخصية) الذكور ثم أطلق سراحها، هذا يعني بالضرورة أننا سننتظر نحو 20 إلى 30 سنة حتى تموت الذكور المعقمة (وفقاً لعمرها الافتراضي)، وسننتظر هذه الفترة الطويلة نعاني من تلك المشكلة التي تضر بالاقتصاد المحلي والنشاط السياحي".

وأضاف: "ذلك على افتراض أيضاً أننا استطعنا تعقيم كل ذكور القردة في السعودية والتي يصل عددها لنحو 100 ألف ذكر، وهذا شبه مستحيل، وعليه فالقردة تتكاثر بصورة مخيفة قد لا ندرك خطرها على الإنسان والبيئة والاقتصاد في المستقبل القريب".

وختم قائلا:" العلاج هو القتل الرحيم لنحو 90% منها، والعلة: أنه حيوان مؤذي ومفسد وغازي هذا والله أعلم"، على حد قوله.

المصدر: RT

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