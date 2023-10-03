الابن وثق الجريمة بالصدفة..رجل يقتل شقيقه في وضح النهار في اليمن (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام مواطن يمني بقتل شقيقه بعد خلافهما على أرض في صنعاء.

وفي التفاصيل، خرج شاب ووالده (عبد الرحمن الصميل)، وعمه من المحكمة، حيث استطاع فيها الاخ الأكبر الحصول على الحكم النهائي بقطعة أرض، فيما كان الابن يصور ردة فعل عمه الذي كان يقود سيارته بجانبهما، وفق ما ذكر موقع "المشهد اليمني".

ونقل "المشهد اليمني" عن مصادر أن نجل القتيل كان يصور بحسن نية كي يري ردة فعل عمه مع ابيه بعد خروجهما من المحكمة، حيث قام الجاني بملاحقة أخيه على متن سيارته والانتظار بهدوء مرور الأشخاص الذين كانوا بجانب أخيه، ليخرج مسدسا ويطلق النار على شقيقه ويرديه قتيلا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطة الفيديو معربين عن غضبهم من هذه الواقعة، داعين بالرحمة للقتيل والصبر لعائلته.

في #اليمن .. شاب يوثق جريمة مقتل أبيه على يد عمه بعد خلافهما على أرض في #صنعاء، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة لصالح والده وهروب الجاني الى #مأرب ! pic.twitter.com/apIynuBMNF — موطني (@Mawteeni) October 3, 2023

المصدر: "المشهد اليمني"