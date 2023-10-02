السعودية.. عائلة تعفو عن قاتل ابنها "عندما رفع السياف سيفه لتنفيذ الحكم"
أثار نبأ عفو مواطن في السعودية عن قاتل نجله، تفاؤلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وسط إشادة بهذا الفعل.
هذا وكشف مواطن تفاصيل تنازل والده "مطير العطوي" عن قاتل أخيه في ساحة القصاص اليوم بتبوك لوجه الله.
وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية"، أوضح شقيق القتيل أنه لم يكن هناك نية للتنازل، وحضرت النية اليوم، لافتا إلى أن الشيوخ وأعيان القبائل من داخل المنطقة وخارجها تدخلوا ولم يعطهم والده تصريحا بالعفو، كما عرضت عليه مبالغ مالية ورفضها، وطلب وجه الله العزيز الكريم بعفوه اليوم.
وبين أن والده أعلن العفو عن قاتل شقيقه، عند التنفيذ، عند رفع السياف لسيفه لتنفيذ الحكم، حيث رفع يده وقال العفو لله سبحانه.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الخبر، حيث أشادوا بهذا التصرف، متمنين أن يجزي الله عائلة القتيل الخير.
جزاهم الله خير— ملكي💚🤍 (@ALSeyad_S) October 2, 2023
تم تنازل الاخ مطير بن عطالله الضيوفي العطوي عن قاتل ابنه عبدالعزيز صالح الزميلي العطوي في هذا اليوم لوجه الله تعالى وبدون اي شروط طالباً ماعند الله عز وجل— رايد الضيوفي (@v_jhkk) October 2, 2023
فمن عفا وأصلح فأجره على الله
العفو شيمة الأقوياء وخلُق الكرماء
وديدَن العظماء #تبوك_الان#تبوك#قصاص_تبوك… pic.twitter.com/BD32Wvn1LO
اليوم صباحاً في #تبوك— فيصل العمراني (@omrany_f) October 2, 2023
و قبل لحظات من تنفيذ القصاص
تنازل مطير الضيوفي العطوي
لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه
الشاب عبدالعزيز الزميلي العطوي
نسأل أن يجعلها في موازين حسناته..
وجزاه الله خيراً pic.twitter.com/SDZ2rp3gOG
المصدر: "الإخبارية" + RT