السعودية.. وفاة طالب دهسا بعد نزوله من حافلة مدرسية

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص تفاصيل وفاة طالب بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام بحادثة دهس.

وفي تصريحات لصحيفة "سبق"، أوضح سعيد الباحص أن الطالب تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، مما أدى إلى وفاة الطالب.

وبين "الباحص" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية تابعت الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.

من جهتها، رفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب "البراء بن أحمد أبو شقاف" الذي يدرس بمدرسة أبي داؤود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.

كما أعربت أسرة "تعليم الشرقية" عن حزنها الشديد لوفاة الطالب، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصدر: "سبق"