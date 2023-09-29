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السعودية.. حزن عقب وفاة "يوتيوبر" شهير وطفلته في حادث مروع

مجتمع

السعودية.. حزن عقب وفاة
Sputnik
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عم الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي بين السعودين، عقب انتشار نبأ وفاة اليوتيوبر الشهير إبراهيم السهيمي وطفلته في حادث سير مروع.

وأعرب العديد من النشطاء في منصة "إكس" عن حزنهم لوفاة السهيمي بحادث مؤلم في منطقة الجموم بمكة المكرمة.

وكان صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد قد أعلن عن نبأ الوفاة أمس الخميس عبر مواقع التواصل، داعيا له بالرحمة.

هذا وضجت مواقع التواصل لاحقا بصورة ابنة السهيمي الراحلة.

وأظهر مقطع مصور للحادث لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جراء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.

يذكر أن السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على "سناب شات"، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز، وكان تزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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