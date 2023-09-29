السعودية.. حزن عقب وفاة "يوتيوبر" شهير وطفلته في حادث مروع

عم الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي بين السعودين، عقب انتشار نبأ وفاة اليوتيوبر الشهير إبراهيم السهيمي وطفلته في حادث سير مروع.

وأعرب العديد من النشطاء في منصة "إكس" عن حزنهم لوفاة السهيمي بحادث مؤلم في منطقة الجموم بمكة المكرمة.

وكان صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد قد أعلن عن نبأ الوفاة أمس الخميس عبر مواقع التواصل، داعيا له بالرحمة.

هذا وضجت مواقع التواصل لاحقا بصورة ابنة السهيمي الراحلة.

صدقه عن ابراهيم و ابنته - الله يرحمهم و يغفر لهم ويسكن مثواهم الجنه يارب - الواحد ما يدري متى يومه ياجعل ابراهيم بالجنه و ابنته #ابراهيم_السهيميpic.twitter.com/4f6fQJmXdz — ابو س!ديو (@Abo_sadio) September 29, 2023

انا لله وانا اليه راجعون

الله يجبر مصاب اهلهم ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان .. امين



💔💔 — عبدالله الفيروز (@abuuuthman1) September 29, 2023

اللهم أسألك في هذه الجمعة أن ترحم الصديق صاحب القلب الطيب #ابراهيم_السهيمي ؛ اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناتك ؛ اللهم اجعل ابنته شفيعه لوالديها وصبر اللهم قلب الأم على فراقهم وعافها واربط على قلبها يا رحمن يا رحيم ..#ساعه_استجابةpic.twitter.com/Nq5nU6VNxL — أيمن السعيدي (@Aiman_sa) September 29, 2023

وأظهر مقطع مصور للحادث لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جراء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.

يذكر أن السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على "سناب شات"، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز، وكان تزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية