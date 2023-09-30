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مصر..دار الإفتاء تحسم الجدل بخصوص "الطلاق الصامت"

مجتمع

مصر..دار الإفتاء تحسم الجدل بخصوص
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بخصوص وجود "الطلاق الصامت" في الشريعة الإسلامية، حيث ردت على سؤال حول طبيعة "الطلاق الصامت، وأن الزوجة حاولت كثيرا ولكنها صابرة من أجل الأولاد".

وفي جوابه على السؤال بخصوص الطلاق الصامت، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء الشيخ محمد عبد السميع أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء اسمه "الطلاق الصامت"، حتى لو كان هناك انفصال بين الزوجين في البيت كالخصام مثلا، فهما ما زالا زوجين.

وشدد عبد السميع على أن الطلاق في الإسلام، هو الطلاق الشرعي الذي يصدق بقسيمة الطلاق أو التلفظ الصريح المتعمد بلفظ الطلاق.

المصدر: "صدى البلد"

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