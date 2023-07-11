دار الإفتاء المصرية: يجوز للمرأة المتزوجة "النمص" ولها ثواب

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد كمال، أن الكثير من المسلمين يملكون فهما خاطئا لحديث النبي محمد: "لعن الله النامصة والمتنمصة".

وخلال برنامج "فتاوى الناس"، أشار الشيخ محمد كمال إلى أن "الكثير من الناس لديهم فهم خاطئ لحديث النبي محمد عن النمص"، حيث قال أمين الفتوى موضحا: "الناس لما بتسمع الحديث بتاخده على مفهومه العام إن الست اللى هتيجى ناحية الحواجب هتبقى كده ملعونة".

وأضاف الشيخ محمد كمال: "هذا ما فهمناه من الفقهاء القدماء اللى فهموا الحديث من سيدنا النبي محمد، الحديث ليس المراد منه اللعن على الإطلاق، فالسيدة عائشة أم المؤمنين جاءت لها امراة وقالت لها أنا بتزين لزوجي، وبشيل بعض من حواجبي، فقالت لها افعلِ ولك الأجر والثواب.. الله طيب وحديث النامصة والمتنمصة شوف السيدة عائشة كانت فاهمة إن اللعن فقط للسيدة المنهية عن الزينة".

وتابع: "المرأة المنهية عن الزينة، هي المرأة التي مات زوجها في فترة العدة، وهى فترة عبادة، وهنا ممنوعة من أنواع الزينة ومنها الأخذ من الحواجب، وكذلك المرأة التي تزيل الحواجب كاملة، أو المرأة التي تحاول فعل ذلك من أجل فتن الرجال، لكن المرأة التي تتزين لزوجها جائز وتثاب على ذلك".

المصدر: "المصري اليوم"