مصر على موعد مع تغيير الساعة

يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في البلاد عام 2023 وإلغاء التوقيت الصيفي، وذلك بالتزامن مع آخر أيام شهر سبتمبر.

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ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، مع نهاية آخر يوم خميس بشهر أكتوبر القادم الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء

ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا.

وكان تم تفعيل التوقيت الصيفي في مصر، منذ يوم الجمعة 28 أبريل 2023 الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة "إلى الأمام" بموجب هذا التوقيت، ووفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

والجدير بالذكر أن، التوقيت الشتوي هو التوقيت الطبيعي للدنيا، والتوقيت الصيفي من صنع الانسان في حوالي بداية القرن ال 19 بهدف توفير الطاقة باستغلال ساعات النهار، ويمتد تاريخ مصر مع التوقيت الصيفي للخلف منذ أيام المصريين القدماء.

المصدر: RT