هل تعيد مصر تطبيق التوقيت الصيفي؟..مجلس الوزراء يكشف التفاصيل

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، أن التوقيت الصيفي ليس بدعة مصرية.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، أشار السفير نادر سعد إلى أن "74 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، تطبق التوقيت الصيفي، بينها كل دول أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بغرض ترشيد الكهرباء"، لافتا إلى أن "ناتج الولايات المتحدة الأمريكية 60 ضعف الناتج المحلي المصري، وتفكر في تعميم التوقيت الصيفي طوال العام".

وشدد سعد على أن "تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إعلام جهات دولية مثل تلك الخاصة بالطيران، ولذا لن يتم تطبيقه العام الحالي".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية أن "ما يتعلق بالتوقيت الصيفي هي مقترحات، وسيتم استكمال الدراسات للوقوف على جدواه في توفير الطاقة حال تطبيقه".

المصدر: "المصري اليوم"