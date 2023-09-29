مصر.. مطرب شهير يتهم طليقته بضربه بشكل مبرح

تقدم المطرب الشعبي المصري سعد الصغير ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد زوجته السابقة الراقصة برلنتي عامر، متهما إياها بالتعدي عليه بالضرب المبرح في فندق شهير بالهرم.

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وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا اليوم الجمعة من المطرب سعد الصغير، لتضرره من طليقته الراقصة برلنتي، مؤكدا أنها تعدت عليه بالضرب بآلة حادة أمام الناس ووسط أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، ما تسبب له في إصابات بالرأس.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل سعد الصغير في واقعة اتهام هدير محمد صاحبة الـ 34 سنة - زوجة المطرب سعد محمود حنفي - والشهير بـ سعد الصغير بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي.

بداية الواقعة كانت بتلقي رئيس مباحث الهرم بلاغًا من هدير محمد، زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير التي حضرت إلى القسم وطلبت إثبات الحالة، متهمة سعد الصغير بتركيب كاميرات مراقبة لها داخل غرفة نومها دون علمها، كما اتهمته بتركيب كاميرات مراقبة في سيارتها الخاصة.

وأكدت زوجة سعد الصغير أنها تقيم بمنطقة حدائق الأهرام، وأنها اكتشفت تركيب زوجها المطرب سعد الصغير كاميرات مراقبة في غرفة نومها بمسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24