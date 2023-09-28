أول تعليق في مصر على ظهور "الغيلان" في ليبيا بعد عاصفة دانيال

علق وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والكاتب الإسلامي الشيخ سعد الفقي على ما تردد عن ظهور "الغيلان" في ليبيا عقب إعصار "دانيال" المدمر.

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وأوضح الفقي في تصريحات لـRT أن ما تم الحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وهم وتخاريف، ولاعلاقة له بالعقيدة، مؤكدا أنه عقب كل الأزمات تتردد الأقاويل والتهيؤات والتخرصات.

وقال الفقي إن الشريعة الإسلامية حسمت مثل هذه التخرصات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود أصوات غريبة وأضواء في ليبيا بعد وقوع إعصار دانيال، والبعض ربط تلك الأصوات بالغيلان أحد أنواع الشياطين.

وظهرت تلك الأصوات الغريبة في عدة مناطق بـ ليبيا، بما في ذلك مدينة طرابلس، وتم نشر الفيديو من قبل مواطن ليبي، وأثار ذلك الفيديو جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أدعى البعض أن ظهور الغيلان في مدنية درنة بـ ليبيا، وهي نوع من الشياطين مرتبط بضحايا عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الجاري.

وفي الشريعة الإسلامية، فالغيلان، جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتلون لهم، ذكر ذلك النووي، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم