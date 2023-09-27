فيديو لظهور الغيلان والشياطين في ليبيا يثير جدلا واسعا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود أصوات غريبة وأضواء في ليبيا بعد وقوع إعصار دانيال، والبعض ربط تلك الأصوات بالغيلان أحد أنواع الشياطين.

وظهرت تلك الأصوات الغريبة في عدة مناطق بـ ليبيا، بما في ذلك مدينة طرابلس، وتم نشر الفيديو من قبل مواطن ليبي، وأثار ذلك الفيديو جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أدعى البعض أن ظهور الغيلان في مدنية درنة بـ ليبيا، وهي نوع من الشياطين مرتبط بضحايا عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الجاري.

وفي الشريعة الإسلامية، فالغيلان، جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتلون لهم، ذكر ذلك النووي، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان.

والغيلان تظهر في مكان تواجد الجثث، والمناطق المهجورة والمخربة مكان مناسب لها، وكذلك الأراضي القاحلة والبيوت المهجورة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية