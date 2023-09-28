استطلاع رأي: 3% فقط من الروس قضوا العام إجازتهم الصيفية خارج روسيا

أعلن المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام أن عدد الروس الذين يقضون إجازاتهم في الخارج انخفض بمقدار أربعة أضعاف خلال عاميْن.

وقال إن 3 بالمائة فقط من الروس قضوا إجازتهم الصيفية العام الجاري خارج روسيا. مع ذلك فمنذ عامين، أي عام 2021 قضى 13% من الروس إجازاتهم في الخارج.

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جاء ذلك في تقرير نشره المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ومن بين أولئك الذين ذهبوا لقضاء إجازة صيفية في الخارج العام الجاري كان الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما. وذهب 17% ممن قضوا إجازتهم في الخارج في العام الجاري إلى تركيا، وزار 14% منهم أبخازيا، و12% زاروا الإمارات العربية المتحدة، و10% منهم اختاروا بيلاروسيا، و7% تايلاند، و5% قضوا اجازتهم في جورجيا، و3% في قرغيزستان.

يذكر أن استطلاع الرأي لعموم روسيا أجري هاتفيا في 16 سبتمبر عام 2023 بين 1600 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فما فوق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا