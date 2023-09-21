استطلاع: 46% من الروس مستعدون لاستبدال مدينتهم الكبيرة بمدينة صغيرة مقابل راتب كبير

كشف موقع SuperJob الإلكتروني الروسي أن المواطنين النشطين اقتصاديا في المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، مستعدون للانتقال إلى مدن صغيرة شرط أن يعرض عليهم راتب مضاعف.

وأعرب 46% من المواطنين عن الاستعداد للنظر في مثل هذا العرض.

وغالبا ما يكون سكان أومسك (66٪)، ونوفوسيبيرسك (63٪)، وكراسنويارسك (62٪)، وفولغوغراد (61٪)، وبيرم (60٪) على استعداد لقبول عرض الانتقال إلى مدينة صغيرة للعمل. وأقل عدد من المستعدين للانتقال بشروط مماثلة موجودون في بطرسبورغ، ووافق 43٪ من سكان بطرسبورغ و46٪ من سكان موسكو النشطين اقتصاديا على الانتقال إلى مدينة صغيرة مع شرط مضاعفة رواتبهم.

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وإذا كانت النزعة قبل اندلاع وباء فيروس كورونا هي انتقال الموظفين حصريا إلى المدن الكبرى، فمع بدايته، ظهرت نزعة أخرى، وهي انتقال المواطنين إلى المدن الصغيرة مع الحفاظ على العمل في شركة كبيرة. وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع الإلكتروني أن العديد من الموظفين على استعداد حتى اليوم للانتقالات داخل الدولة إذا ما استفادوا ماليا منه.

وقال ألكسندر سافونوف، نائب رئيس الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إن هذه الخطوة تجلب بالفعل فوائد مالية، ولكن غالبا ما بسبب خفض التكلفة. والتكاليف في المدن الصغيرة غالبا ما تكون أصغر، وعلى سبيل المثال، إيجار السكن أرخص. أما بالنسبة لأرباب العمل، فإن الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات هي التي مستعدة اليوم لمضاعفة الرواتب. أما بالنسبة للشركات المحلية الصغيرة الأخرى، فلا يمكنها تقديم مثل هذه الزيادة في الأجور للمتخصصين في العاصمة أو مدينة كبيرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا