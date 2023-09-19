إحصاء: 40% من الروس عزّاب

أفادت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" بأن أكثر من 40% من الروس عزاب ولا يفضلون الزواج والإنجاب، قبل إنهاء تحصيلهم العلمي وتكوين أنفسهم والتفرغ للأسرة والأطفال.

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وذكرت صحيفة "إر بي كا" أن هذه الظاهرة آخذة في النمو، وعلى سبيل المثال فإن العزاب شكلوا عام 1994 نحو 19.4٪، وفي عام 2015 ارتفعت نسبتهم إلى 30.6٪، وعام 2021 إلى نحو 41.8٪ بواقع 27.6 مليون نسمة.

وأشارت الجامعة المالية الروسية في وقت سابق إلى أن الزيادة التدريجية في عدد المواطنين الذين يختارون نمط الحياة بمفردهم تعود لعوامل اجتماعية واقتصادية.

ولفتت إلى أن البعض ينظرون في الوقت الراهن إلى الأسرة باعتبارها عبئا إضافيا، كما يعتبرون أن الأطفال يتطلبون الإنفاق والتفرغ لتربيتهم، فيما على المرء تكوين نفسه وبلوغ درجات علمية عالية تتطلب الوقت والجهد قبل تكوين الذات والتفرغ للأسرة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا