 
مباشر

عمل يضاعف خطر إصابة الرجال بالنوبة القلبية

الصحة

عمل يضاعف خطر إصابة الرجال بالنوبة القلبية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2qb

خلص باحثو جامعة كيبيك الكندية إلى أن معاناة المواقف العصيبة وقلة الأجور، تضاعف خطر إصابة الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إقرأ المزيد
هل المكملات الغذائية يمكن أن تضر القلب والأوعية الدموية؟
هل المكملات الغذائية يمكن أن تضر القلب والأوعية الدموية؟

وتشير مجلة Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes (CCQO) إلى أنه وفقا للدكتورة ماتيلدا لافين روبيشو المشرفة على الدراسة "بالنظر إلى الوقت الطويل الذي يقضيه الناس في العمل، فإن فهم العلاقة بين ضغوطات العمل وصحة القلب والأوعية الدموية أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ورفاهية العاملين".

وقد حدد الباحثون عاملين نفسيين واجتماعيين، وهما ضغوط العمل وعدم توازن الجهد المبذول وأجور العمل.

ووفقا للباحثين، تتكون ضغوط العمل من ارتفاع مطالب رب العمل وتقليص مدة تنفيذ العمل المطلوب ومسؤوليات عديدة وعدم السماح للعمال بابداء رأيهم في القرار النهائي. وقلة أجور العمل لا تعبر فقط عن المبالغ المالية، بل وعن عدم وجود تثمين عادل للعمل أوضمان بقائهم في العمل.

وتوصل الباحثون إلى استنتاج يفيد بأن تأثير إجهاد العمل وعدم التقييم العادل لنتائج العمل يؤثر في صحة قلب الرجال بنفس مستوى تأثير السمنة.

ولم يكتشف الباحثون وجود علاقة مماثلة بين إجهاد العمل وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء.

المصدر: Gazeta.Ru +

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا