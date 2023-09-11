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هل المكملات الغذائية يمكن أن تضر القلب والأوعية الدموية؟

الصحة

هل المكملات الغذائية يمكن أن تضر القلب والأوعية الدموية؟
Gettyimages.ru Teeramet Thanomkiat / EyeEm
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء جامعة السوربون أن تناول المستحلبات بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وتشير مجلة BMJ، إلى أن المستحلبات هي مكملات غذائية مع الرمز (E) التي تستخدم على نظاق واسع لتحسين بنية ومدة تخزين الأطعمة. وغالبا ما تضاف إلى المعجنات والكعك والآيس كريم والحلويات والشوكولاتة والخبز والسمن والأطعمة الجاهزة.

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وتقيم سلامة المستحلبات وعدم خطورتها على الصحة كبقية المكملات الغذائية استنادا إلى نتائج الدراسات العلمية. وقد أظهرت نتائج دراسة علمية أجريت مؤخرا أن المستحلبات يمكنها الفتك ببكتيريا الأمعاء وزيادة الالتهابات، ما يؤدي لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تابع الباحثون خلال أعوام 2009-2021 الحالة الصحية لـ 95442 مواطنا فرنسيا متوسط أعمارهم 43 عام 79 بالمئة منهم نساء لا يعانين من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وخلال العامين الأولين ملأ المشاركون 3-21 استمارة عن نظامهم الغذائي مع ذكر أنواع الأطعمة والمواد الغذائية التي تناولوها خلال 24 ساعة في اليوم، وعلى ضوء هذه البيانات حدد الباحثون نسبة المستحلبات في النظام الغذائي لكل مشترك.

واكتشف الباحثون بعد مضي سبع سنوات على بداية الدراسة أن تناول كميات كبيرة من إجمالي السليلوز (E460-E468)، والسليلوز (E460)، وكربوكسي ميثيل السليلوز (E466) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة نقص التروية. وارتبط أيضا بتناول كميات كبيرة من فوسفات ثلاثي الصوديوم (E339).

واتضح للباحثين، أن تناول كميات كبيرة من أحادي وثنائي الجليسريدات للأحماض الدهنية (E471 وE472) يزيد خطر الإصابة بجميع أمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة E472b.

ويؤكد الباحثون أن عملهم استند على الملاحظة، لذلك لا يسمح بإثبات العلاقة السببية. بالإضافة إلى ذلك، كان المشاركون في الدراسة في الغالب من الإناث، الحاصلات على تعليم جيد، ومن المهتمات بالصحة مقارنة بعامة سكان فرنسا.

ووفقا لهم، أوصت بعض السلطات الصحية العامة بالحد من استهلاك الأطعمة التي تخضع لمعالجة فائقة من أجل الحد من تأثير المكملات الغذائية التي يدور حولها الجدل.

المصدر: gazeta.ru

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