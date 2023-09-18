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جريمة مروعة تهز الشارع اللبناني.. سيدة تقتل زوجها بالسم وتتخلص من جثته بطريقة شيطانية!

مجتمع

جريمة مروعة تهز الشارع اللبناني.. سيدة تقتل زوجها بالسم وتتخلص من جثته بطريقة شيطانية!
أرشيف
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أقدمت سيدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه على قتل زوجها بالسم، والتخلص من جثته بطريقة شيطانية، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني.

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وبحسب مواقع لبنانية، استدرجت الزوجة زوجها لتناول طبق "ملوخية"، ثم دست السم فيه، ما أدى إلى وفاته داخل منزله، في جريمة تمت عن سابق تصور وتصميم.

وبعد وفاة الزوج، قامت السيدة بمساعدة رجلين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل عاليه، حيث ألقت كمية من مادة "الأسيد" عليها بهدف تحللها قبل رميها.

وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية لاحقا على الجثة مشوهة، وأقيم أمس الأحد مأتم الضحية في منطقة البساتين، فيما تم توقيف أحد الشريكين في الجريمة، ولم يعثر على الشريك الآخر حتى الساعة.

المصدر: النهار

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