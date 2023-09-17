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مقاطع فيديو توثق الاعتداء على سائح كويتي في تركيا وتثير ضجة كبيرة في مواقع التواصل (فيديوهات)

مجتمع

مقاطع فيديو توثق الاعتداء على سائح كويتي في تركيا وتثير ضجة كبيرة في مواقع التواصل (فيديوهات)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية، ما أثار غضبا واسعا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفاطع فيديو تظهر صراخ أسرة كويتية بعد الاعتداء على فرد منها في طرابزون، و لحظة نقل المواطن الكويتي بواسطة الإسعاف بعد تعرضه لضربة أدت إلى ارتطام رأسه بالارض وفقدان الوعي.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن غضبهم الكبير من هذا الاعتداء الوحشي على السائح الكويتي، مطالبين بسرعة التحرك ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، حيث كتب أحدهم معلقا: "الكويت لازم تحظر السياحة في تركيا وبأسرع وقت.. الوضع كل ماله يسوء في تعاملهم وسلوكهم العدواني ضد العرب وخصوصا الخليج"، وأضاف آخر: "محد شايل اقتصادهم الا الخليجيين لازم يمنعون السفر لهم لين يحطون قوانين تحمي الخليجي الي يسافر لهم".

المصدر: RT + "المجلس"

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