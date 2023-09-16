ليبيا..وفاة آخر وزير خارجية في عهد القذافي

رحل عن عالمنا اليوم وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد العاطي العبيدي (آخر وزير خارجية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي)، عن عمر يناهز 84 عاما

إقرأ المزيد

حياته:

- ولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر في العام 1939.

-انخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر العام 1969.

-تقلد أعلى المناصب على امتداد ما يربو على أربعة عقود أبرزها وزارة العمل، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأمريكا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

- تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس، وسفير ليبيا في إيطاليا.

- في السادس من أبريل 2011 عُيّن وزيرا للخارجية خلفا لموسى كوسا.

- اعتقل العبيدي في عام 2011، قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا ببراءته في العام 2015.

المصدر: "الوسط" الليبية