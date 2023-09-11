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بالفيديو.. سقوط شابين سعوديين من جبل في جازان أثناء لعبهما كرة القدم

متفرقات

بالفيديو.. سقوط شابين سعوديين من جبل في جازان أثناء لعبهما كرة القدم
الصورة ملتقطة من الفيديو
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وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط شابين سعوديين أثناء لعب كرة القدم من سفح جبلي بجازان، في الجنوب الغربي للمملكة.

ويظهر الفيديو شبانا يلعبون كرة القدم، فوق سفح جبلي بجازان، قبل أن يتقدم شابان بالكرة لتصويب تسديدة على المرمى، ويسقطان فجأة من رأس الجبل.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتخطت مشاهداته حاجز مليون و200 ألف مشاهدة على أحد الحسابات في وقت قصير.

هذا وأفادت معلومات بأن الشابين بصحة جيدة ولم يتعرضا لإصابات خطيرة.

المصدر: "المواطن"

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