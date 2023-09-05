تطورات جديدة في قضية سجن "الفاشنيستا" الكويتية إثر حادث أثار ضجة كبيرة بالبلاد

شهدت قضية حادث "الفاشنيستا" الكويتية، فاطمة المؤمن، اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة بخصوص سجنها، فيما تستمر الواقعة بتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأفادت صحيفة "المجلس" بأن المحكمة رفضت إخلاء سبيل الفاشنيستا، محددة جلسة 14 سبتمبر الجاري لنظر القضية المتهمة فيها بالقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء.

عاجل/المحكمة ترفض إخلاء سبيل الفاشنيستا وتحدد جلسة 14 سبتمبر الجاري لنظر القضية المتهمة فيها بالقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء. pic.twitter.com/AfFdrSPK75 — المجلس (@Almajlliss) September 5, 2023

وكان يوسف الشتيلي المطيري، أحد المصابين في الحادثة، قد أعلن في وقت سابق عن نجاح العمليات الجراحية التي أجراها على جراء إصابته البليغة، حيث دخل إلى غرفة العمليات لإجراء عمل جراحي ثنائي في وقت واحد، "في الرجل اليسرى واليد اليسرى".

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الإجراءات المتخذة في حادثة الفاشينستا التي شغلت الرأي العام الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تقرر حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة"، لافتة إلى أنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها هي "القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والاصابة بالخطأ".

ووقع الحادث الساعة 3:17 صباح الخميس 24 أغسطس 2033 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما.

المصدر: "المجلس" + ET عربي