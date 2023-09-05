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السعودية.. مقطع فيديو لقرد في الرياض يثير الذعر والجهات المختصة تصدر بيانا (فيديو)

مجتمع

السعودية.. مقطع فيديو لقرد في الرياض يثير الذعر والجهات المختصة تصدر بيانا (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قردا يتجول في حي السلي بالعاصمة السعودية الرياض، ما أثار الذعر بين النشطاء، حيث أن هذه القرود ليست موجودة في المنطقة عادة.

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في منصة "إكس" مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يتجول في حي السلي بالرياض ويحاول اللحاق بقطة وامساكها.

وتفاعل النشطاء مع المقطع، حيث استغرب الكثيرون بشدة تواجد القرد في منطقة الرياض، وقلل البعض من خطر ظهوره في العاصمة، فيما قلق البعض على مصير القطة التي كان يلاحقها القرد .

السعودية.. مقطع فيديو لقرد في الرياض يثير الذعر والجهات المختصة تصدر بيانا (فيديو)

وإثر هذه الضجة، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن القرود الموجودة في الرياض ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية.

وفي بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، قال المركز: "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبيّن المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان".

وأضاف: "يؤكد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914".

المصدر: RT

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