مواقع التواصل تضج بصور وفيديوهات للأمير محمد بن سلمان (فيديوهات + صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصور ومقاطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ38، وسط التغني بإنجازاته ومواقفه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصورا للأمير محمد بن سلمان، هنأوه فيها بمناسبة عيد ميلاده، كما أعربوا عن حبهم له، وشكرهم وامتنانهم لما يقدمه للمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، كتب أحدهم معلقا: "سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد..جعل عمرك مديد وأطال الله عمرك بصحة وعافية وعز ونجاح وتوفيق، أنتم سيدي نقطة تحول بتاريخ هذا العالم ونبراس نور للمستقبل..دايما أنت فخرنا وعزنا".

سمو سيدي #الأمير_محمد_بن_سلمان#ولي_العهد

جعل عمرك مديد واطال الله عمرك بصحه وعافيه وعز ونجاح وتوفيق ، انتم سيدي نقطة تحول بتاريخ هذا العالم ونبراس نور للمستقبل ، #ولي_العهد_38_عام دايما انت فخرنا وعزنا pic.twitter.com/HtSl18EtUT — سعد العسيري (@DrSAS_ALASIRI) August 31, 2023

وأضاف آخر: "في مثل هذا اليوم..وُلد الحُلم ليحقق الأحلام..وُلد الطموح ليبني الإلهام..دمت ودام عزك سيدي الأمير محمد بن سلمان".

في مثل هذا اليوم

وُلد الحُلم ليحقق الأحلام

وُلد الطموح ليبني الإلهام



دمت ودام عزك سيدي #الأمير_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/X0bKB2EBMp — م. أنمار السليماني (@Eng_Anmar) August 31, 2023

كما قال أحدهم: "ميلاد قائد ملهم .. ميلاد إنسان حالم .. ميلاد صانع المستقبل..حفظك الله سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان".

ونشر أحدهم فيديو للأمير محمد بن سلمان معلقا عليه بالقول: "في 31 أغسطس ولد زعيم عظيم..زعيم غير بوصلة الشرق الأوسط..زعيم أتى في زمن صعب وفي أحلك الظروف..زعيم يثبت أن التاريخ يتجدد من الأجداد إلى الأحفاد ومن عظيم إلى عظيم".

في 31 أغسطس ولد زعيم عظيم ، زعيم غير بوصلة الشرق الأوسط ، زعيم أتى في زمن صعب وفي أحلك الظروف ، زعيم يثبت أن التاريخ يتجدد من الأجداد إلى الأحفاد ومن عظيم إلى عظيم .#الأمير_محمد_بن_سلمان

pic.twitter.com/uKA5XKFXmR — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 30, 2023

وهنأ آخر ولي العهد قائلا: "رجل الانجازات ومفخرة الشعب السعودي والعربي..أمدّ الله في عمرك وأطال الله بقاءك..كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية سيدي".

#ولي_العهد38_عام#الأمير_محمد_بن_سلمان

رجل الانجازات ومفخرة الشعب السعودي و العربي

أمدّ الله في عمرك واطال الله بقاءك كل عام وانتم بخير وصحة وعافية سيدي …🌷💚🇸🇦#قبيلة_ابناء_يافع#المملكة_العربية_السعوديةpic.twitter.com/sYy2z6Td9E — الشيخ عبدالسلام خضر الكلدي اليافعي (@KhdrTabt) August 31, 2023

المصدر: RT