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مواقع التواصل تضج بصور وفيديوهات للأمير محمد بن سلمان (فيديوهات + صور)

مجتمع

مواقع التواصل تضج بصور وفيديوهات للأمير محمد بن سلمان (فيديوهات + صور)
AP
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصور ومقاطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ38، وسط التغني بإنجازاته ومواقفه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصورا للأمير محمد بن سلمان، هنأوه فيها بمناسبة عيد ميلاده، كما أعربوا عن حبهم له، وشكرهم وامتنانهم لما يقدمه للمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، كتب أحدهم معلقا: "سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد..جعل عمرك مديد وأطال الله عمرك بصحة وعافية وعز ونجاح وتوفيق، أنتم سيدي نقطة تحول بتاريخ هذا العالم ونبراس نور للمستقبل..دايما أنت فخرنا وعزنا".

وأضاف آخر: "في مثل هذا اليوم..وُلد الحُلم ليحقق الأحلام..وُلد الطموح ليبني الإلهام..دمت ودام عزك سيدي الأمير محمد بن سلمان".

كما قال أحدهم: "ميلاد قائد ملهم .. ميلاد إنسان حالم .. ميلاد صانع المستقبل..حفظك الله سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان".

ونشر أحدهم فيديو للأمير محمد بن سلمان معلقا عليه بالقول: "في 31 أغسطس ولد زعيم عظيم..زعيم غير بوصلة الشرق الأوسط..زعيم أتى في زمن صعب وفي أحلك الظروف..زعيم يثبت أن التاريخ يتجدد من الأجداد إلى الأحفاد ومن عظيم إلى عظيم".

وهنأ آخر ولي العهد قائلا: "رجل الانجازات ومفخرة الشعب السعودي والعربي..أمدّ الله في عمرك وأطال الله بقاءك..كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية سيدي".

المصدر: RT

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