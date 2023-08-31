الموت يفجع فنانا مصريا شهيرا

أعلن الفنان المصري الشهير عمرو عبد الجليل اليوم الخميس، وفاة شقيقه هشام عبد الجليل، طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب الفنان عمرو عبد الجليل: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب".

وأضاف عبد الجليل: "نسألكم الدعاء..اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره..اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الفنان المصري، داعين لشقيقه بالرحمة والمغفرة.

المصدر: RT