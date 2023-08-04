مصر.. وفاة أرملة أسطورة النادي الأهلي ووالدة فنان مشهور بعد رحيله بـ10 أشهر

أعلنت الفنانة يسرا وفاة زينب لطفى والدة زوجها خالد سليم والفنان الراحل هشام سليم وأرملة الكابتن صالح سليم، بعد 10 أشهر على وفاة نجلها هشام.

وكتبت يسرا عبر حسابها على "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".

وتوفي الفنان المصري الكبير هشام سليم بعد معاناة مع مرض السرطان العام الماضي نتيجة تعرضه لمضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة.

وولد الفنان هشام محمد صالح سليم في 24 يناير عام 1958، إلا أنه لم يرث حب كرة القدم من والده، وأحب كثيرا التمثيل ومجال الفن، وتخرج من معهد السياحة والفنادق عام 1981، ثم قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم، والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.

المصدر: RT